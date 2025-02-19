تقرير: حماس ترسل أشخاصا لرصد نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع غزة

قال موقع “واللا” الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤولين أمنيين إن تفاصيل المراحل المقبلة من الصفقة “غير واضحة”، وإن هناك مخاوف من انهيار تدريجي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين -لم يسمهم- أن جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات وأنه “صادَق على خطط دفاعية وهجومية في غزة لضمان استعداد كامل للأيام المقبلة”.

حماس ترصد “نقاط ضعف” الاحتلال

وقال المسؤولون إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “أجرت تقييما معمقا للحرب وتعمل على إعادة بنيتها التحتية وتجنيد مقاتلين جدد”.

وأضافوا أن حماس تعمل على “تعزيز استخدام العبوات والتكتيكات غير التقليدية استعدادًا لأي عودة محتملة للقتال”، وعادة ما يشير الإعلام الإسرائيلي إلى كتائب القسام -الجناح العسكري للحركة- بوصفها حماس.

وأشار الموقع إلى وجود تقديرات بأن حماس ترسل أشخاصًا “لرصد نقاط ضعف” جيش الاحتلال عند الحدود مع قطاع غزة.

موقف الحوثيين

ويتوقع “واللا” أن يعود الحوثيون في اليمن، لاستئناف هجماتهم على إسرائيل إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعادت الحرب، لافتًا إلى أن تل أبيب كثّفت جهودها لجمع معلومات استخبارية حول أهداف محتملة في اليمن.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد تسلّم الأسبوع الماضي، شحنة من القنابل المتطورة من الولايات المتحدة يمكن أن تؤثّر في ساحة المعركة، وهي شحنة كانت قد علّقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.