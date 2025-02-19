دفعة جديدة تستعد لمغادرة غزة عبر معبر رفح للعلاج في الخارج (شاهد)

رصدت قناة الجزيرة مباشر، التجهيزات الخاصة بمغادرة الدفعة السابعة عشرة من الجرحى والمرضى لقطاع غزة، اليوم الأربعاء، لتلقي العلاج بالخارج.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن الدفعة الـ17 من الجرحى تستعد للمغادرة من أمام المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري.

وتأتي مغادرة الجرحى والمرضى لقطاع غزة في إطار البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأول أمس الاثنين، قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء شمال غزة، للجزيرة مباشر، إن الاحتلال توقف عن قتل الفلسطينيين في غزة بالطائرات “لكن القتل غير المباشر لا يزال مستمرًّا، فالآن يمنع الاحتلال دخول محطات الأكسجين والأدوية والمستهلكات الطبية، وهو ما سيؤدي لاستشهاد المزيد من الجرحى”.

الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال بدأ في تنفيذ عمليات قتل غير مباشر بحق الفلسطينيين#الجزيرة_مباشر #المسائية #غزة pic.twitter.com/8OwLvCgdEk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2025

وقال مدير المستشفيات الميدانية بغزة الدكتور مروان الهمص، في تصريحات سابقة، إن الاحتلال الإسرائيلي “لا يلتزم” بالبروتوكول الإنساني، إذ يرفض السماح للمستشفيات الميدانية بمعالجة الجرحى.

وكشف الهمص، في بيان، عن أن عدد المرضى الذين هم بحاجة إلى السفر أكبر بكثير ممن سيخرجون ضمن الاتفاق، مضيفًا “لدينا قائمة بـ35 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع”.

وأشار إلى أن بعض المرضى توفوا قبل أن يأتي دورهم للعلاج في الخارج، كما أن 40٪ من مرضى الكلى توفوا بسبب عدم تلقي العلاج اللازم.