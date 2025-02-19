زيلينسكي يرد على ترامب: تعيش في فضاء من المعلومات المفبركة ولن يستطيع أحد تغييري (فيديو)

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن “دونالد ترامب يعيش في فضاء من المعلومات المفبركة”، وذلك ردًّا على انتقادات وجّهها إليه نظيره الأمريكي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الأربعاء، “الرئيس ترامب الذي نحترمه للغاية كقائد للشعب الأمريكي، يعيش في فضاء من المعلومات المفبركة”، معتبرًا أن هذا التضليل “مصدره روسيا”.

كما رد زيلينسكي على تصريحات ترامب حول شعبيته، وقال “لن يستطيع أحد تغييري الآن وهناك زيادة في شعبيتي بأكثر من 50%”.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه قام بكل ما هو ضروري “لتعريف العالم بأن ما تقوم به روسيا هو حرب ضدنا”، مشددًا على ضرورة أن يتم وصف ما يحدث بين موسكو وكييف بأنه “حرب” وليس مجرد نزاع.

ويرى زيلينسكي أن المناقشات بين واشنطن وموسكو في السعودية، ساعدت على أن يخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عزلته، معتبرًا أن هذا “غير عادل”.

ترامب: زيلينسكي رئيس غير كفء

وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى نظيره الأوكراني، وقال إنه “رئيس غير كفء على الإطلاق، وليس لديه أدنى فكرة عمّا يحدث، وتصدر عنه أقوال وعبارات سخيفة، ما حدث ما كان يجب أن يحدث”، وحمّله مسؤولية استمرار الحرب في بلاده.

وأضاف “انخفضت شعبية زيلينسكي إلى 4%، ولم تُجرَ انتخابات في أوكرانيا بل فُرضت أحكام عرفية”.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، كشف عن نيته إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الهدف من المباحثات التي تجري مع الجانب الروسي في الرياض، هو وضع نهاية للحرب مقبولة من كل الأطراف.