“طوارئ” رفح: الاحتلال قتل 20 مواطنا منذ بدء الهدنة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليم الأربعاء، باستشهاد الطفل محمود إبراهيم أبو زكّار (16 عامًا)، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

20 شهيدا منذ بدء الهدنة

كما أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة رفح في بيان، اليوم، تسجيل عدة تجاوزات وانتهاكات خطيرة لجيش الاحتلال، منذ الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 34 يومًا.

وبحسب البيان، تمثّلت تلك التجاوزات والانتهاكات “في قتل أكثر من 20 مواطنًا وإصابة واعتقال آخرين، وتوغل دبابات الاحتلال المستمر لمناطق وسط وغرب رفح متجاوزة الحدود المصرية الفلسطينية”.

وجدّدت اللجنة تأكيدها على ضرورة إلزام الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة للعمل على إزالة الأنقاض لانتشال جثث الشهداء من تحت البيوت المدمرة، وفتح الشوارع والميادين لتسهيل عودة المواطنين وإعادة الحياة إلى “المدينة المنكوبة”.

ودعا البيان الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم أمام هذه التجاوزات الخطيرة “بلجم العدو وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل على وقف تجاوزاته التي تعد خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بعد تدميره المدينة طوال 9 أشهر دون توقّف”.

“تصعيد خطير”

بدوره، قال الدكتور أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح، إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيَّين بعد استهدافهما بالرصاص الحي “في تصعيد خطير يعكس عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح، في بيان، اليوم، أن “الاحتلال ارتكب أمس جريمة جديدة بقتل فلسطينيين اثنين أمام مدرسة للأونروا في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني”.

واستنكر الصوفي، استمرار الاحتلال في منع المؤسسات الدولية من أداء دورها الإنساني في المحافظة وتعطيل الجهود الإغاثية للسكان.