مكبل اليدين والقدمين.. صور متداولة للدكتور حسام أبو صفية في سجن إسرائيلي (فيديو)

أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة، داخل أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر المقطع المتداول أفرادا من قوات الأمن الإسرائيلي خارج غرفة فيما يتحدث أحدهم بالعربية مع الدكتور حسام، الذي ظهر بعدها.

وبعدها، خرج الدكتور حسام أبو صفية وهو مكبل اليدين والقدمين.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بزعم “الاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية”.

وأصيب أبو صفية جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

كما فقد أبو صفية نجله إبراهيم الذي استشهد نتيجة جيش الاحتلال للمستشفى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل أيام، قال المحامي سمير المناعمة، من مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي تحويل الدكتور حسام أبو صفية إلى الاعتقال بموجب “قانون المقاتل غير الشرعي” يسمح للاحتلال باحتجاز الشخص دون توجيه لائحة اتهام واضحة، إذ يتم إخفاء التهم والأدلة عن الشخص المعتقل، مما يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه.