نتنياهو يقرر بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة “بشروط” ويغيّر فريق التفاوض الإسرائيلي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًّا بدء المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأبلغ وزراء حكومته بذلك.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أشار نتنياهو إلى أن التقدم في المفاوضات مشروط بنزع سلاح قطاع غزة وإبعاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الحكم. ويسعى الاحتلال، بالتوازي، إلى تمديد المرحلة الأولى لإطلاق سراح مزيد من أسراه.

ومع انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات، ستجري إسرائيل محادثاتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة، بحسب هيئة البث.

تغيير في فريق التفاوض الإسرائيلي

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية، أن رون ديرمر مستشار نتنياهو المقرب، سيتولى قيادة المفاوضات بدلًا من رئيس الموساد دادي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، اللذين أُبعدا عن الفريق المفاوض.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد ذكرت أن مكتب نتنياهو أجرى مناقشات أمنية حساسة دون دعوة رئيسي الشاباك والموساد، وأشارت إلى أن التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية يتصاعد ويصل إلى مستويات جديدة.

وحتى الآن، لم يتخذ المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) قرارات حاسمة بشأن المرحلة الثانية.

ولفتت هيئة البث إلى أن عائلات الأسرى الستة: إيليا كوهين، وتال شوهام، وعمر فانكرت، وعمر شيم طوف، وهشام السيد، وأفرا منغيستو، أُبلِغت اليوم بأنه سيتم الإفراج عن أبنائها يوم السبت المقبل، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

بينما يستعد جيش الدفاع لاستقبال المختطفين المفرج عنهم يوم السبت، تبدأ إسرائيل محادثات المرحلة الثانية مع مطلب بإخلاء قطاع غزة من السلاح، والعرض على حماس الإفراج عن كافة المختطفين دفعة واحدةhttps://t.co/9jZEvJH6bP pic.twitter.com/W5e3BSRQZz — مكان الأخبار (@News_Makan) February 19, 2025

وأمس الثلاثاء، قال خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة، إن الحركة قررت الإفراج عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الإسرائيلي “الأحياء” المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وعددهم 6.

كما قررت تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال غدًا الخميس، على أن يُستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى، خلال الأسبوع السادس من الاتفاق.

وأكد أن المقاومة جاهزة للانخراط الفوري في تطبيق بنود المرحلة الثانية وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة، مشددًا على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون مماطلة.

وأكدت الخارجية القطرية، في وقت سابق أمس، التزام الدوحة بجهود إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “لكنها لم تبدأ حتى الآن بشكل رسمي”، وألمحت إلى أجواء إيجابية بشأن المفاوضات.

وأضافت “نعمل على الوصول إلى المرحلة الثانية عبر المفاوضات، وإذا لم نستطع ذلك فسنعمل بشروط المرحلة الأولى”.

ومساء أمس، قال حازم قاسم الناطق باسم حماس، في لقاء على الجزيرة مباشر، إن الحركة ستضاعف أعداد الأسرى الذين سيُطلَق سراحهم استجابة لطلب من الوسطاء، ولإثبات جدية الحركة في تنفيذ كل بنود الاتفاق.

وأشار إلى أن اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن قطاع غزة يُعَد جزءًا من الحرب النفسية، وأن خروج المقاومة من غزة أمر مرفوض.

كما شدَّد قاسم على أن حماس لا يمكنها قبول شروط نتنياهو المتعلقة بنزع سلاح المقاومة وإبعاد قادة الحركة، مؤكدًا مرونة حماس في كل مراحل الاتفاق، وأن أي ترتيبات مستقبلية في غزة ستكون بتوافق وطني.