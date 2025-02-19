سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“هل تطاردك جثث الأطفال الفلسطينيين؟”.. ناشطة تقاطع وزيرة الخارجية الألمانية

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)
19/2/2025-|آخر تحديث: 19/2/202508:19 PM (توقيت مكة)

قاطعت ناشطة داعمة لفلسطين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أثناء حديثها خلال فعالية في مدينة “دارمشتات”، جنوب غربي البلاد، الاثنين الماضي.

واتهمت الناشطة الوزيرة الألمانية بالمشاركة في قتل عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.

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وسألتها الناشطة: “هل تطاردك جثث الأطفال الممزقة وجثث أطفال فلسطين عندما تنامين في الليل؟”.

ورغم تدخل أفراد الأمن وحمل الناشطة لإخراجها من القاعة، إلا أنها واصلت الناشطة هتافها ضد الوزير الألمانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمام البرلمان الألماني، إن “الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط”، وزعمت أن مقاتلي حركة (حماس) يختبؤون في التجمعات المدنية والمدارس.

وأضافت: “لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضًا وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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