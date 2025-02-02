الجزيرة مباشر ترصد مغادرة دفعة جديدة من جرحى غزة عبر معبر رفح (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 46 مريضا وجريحا ومرافقيهم غادروا قطاع غزة للعلاج بالخارج في ثاني أيام عمل معبر رفح الحدودي مع مصر.

ورصدت الجزيرة مباشر مغادرة موكب سيارات الإسعاف والحافلات التي تقل المرضى والجرحى ومرافقيهم للنقطة الأخيرة التي يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالوصول إليها.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 50 مريضا غالبيتهم أطفال ومرافقيهم غادروا القطاع عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

وأعيد فتح معبر رفح، أمس السبت، للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي نتيجة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الطبيب محمد زقوت إن 50 من الأطفال والمرضى غادروا غزة عبر المعبر، موضحا أن المجموعة ضمت 30 طفلا مصابا بالسرطان و19 رجلا مصابا وامرأة مصابة إلى جانب مرافقيهم.

وأضاف أن هناك “ما يزيد على 6000 حالة مرضية جاهزة للسفر، وأن 12 ألف حالة مرضية في قطاع غزة بحاجة ماسة للعلاج في الخارج وخصوصا أن الاحتلال دمر المنظومة الطبية والصحية في القطاع”.

وبدأ سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما.