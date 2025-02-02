جيش الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا في مخيم جنين (فيديو)

فجرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نحو 20 منزلًا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار العدوان في المدينة والمخيم، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “قوات الاحتلال فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين، بعد تفخيخها، مضيفة أن أصوات انفجارات ضخمة سُمعت في عموم مدينة جنين وأجزاء من بلدات المحافظة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال فجرت مربعًا سكنيًا في حارة الدمج بمخيم جنين.

كما قامت قوات الاحتلال بتفجير مبان في حارة الحواشين ومنطقه شارع ميهوب، ومحيط مسجد الأسير، وفق شهود عيان.

ونقلت “وفا” عن وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي، قوله إن “أضرارًا لحقت ببعض أقسام المستشفى بسبب الانفجارات” من دون أن تسجل إصابات.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه “الجزيرة مباشر” تضرر المستشفى وتحطم بعض الواجهات الزجاجية جراء الانفجار.

ولليوم الـ13 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مخلّفا 25 شهيدا وعشرات المصابين والمعتقلين.

وصباح الأحد، استشهد وليد اللحلوح (73 عامًا) برصاص قناص الاحتلال عند مدخل مخيم جنين، كما أصيب مواطن بالرصاص في الفخذ بمنطقة حي الجابريات من المدينة.

وأمس السبت، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 3 آخرون، في 3 عمليات قصف إسرائيلية استهدفت الحي الشرقي في مدينة جنين، وبلدة قباطية جنوب المحافظة.

وتقوم قوات الاحتلال إلى جانب تنفيذ عمليات نسف وتدمير المنازل، بتجريف البنى التحتية وتهجير آلاف الفلسطينيين من داخل المخيم ومحيطه، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، بالتزامن مع انتشار كبير لجيش الاحتلال في كافة مناطق جنين.