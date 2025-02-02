كشف موعد تشييع نصر الله وصفي الدين.. أبرز تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم (فيديو)

قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إن الأمين العام الأسبق حسن نصر الله سيدفن في 23 فبراير/شباط الجاري، بعد نحو 5 أشهر من استشهاده بقصف جوي إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف قاسم في خطاب متلفز “في نفس اليوم، سيتم أيضا تشييع هاشم صفي الدين بصفته الأمين العام السابق لحزب الله”، الذي اغتالته إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغارة استهدفت أيضا الضاحية الجنوبية.

وأوضح قاسم أن شعار التشييع سيكون “إنا على العهد”، داعيا إلى عدم إطلاق النار أثناء عملية التشييع، معتبرا أنه “عمل منكر وأذية للناس”.

واستشهد نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ودُفن بشكل سري ومؤقت، وفقا لفتوى دينية، بعد أن اعتبر مسؤولو الجماعة الوضع الأمني ​​غير آمن لظهور مسؤولين ورجال دين لتشييع جثمانه علنا.

وقدم قاسم العزاء للشعب الفلسطيني في “استشهاد محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكذا القائد مروان عيسى وكل القادة المجاهدين في غزة الصامدة”.

أبرز تصريحات نعيم قاسم: