كشف موعد تشييع نصر الله وصفي الدين.. أبرز تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم (فيديو)
قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إن الأمين العام الأسبق حسن نصر الله سيدفن في 23 فبراير/شباط الجاري، بعد نحو 5 أشهر من استشهاده بقصف جوي إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف قاسم في خطاب متلفز “في نفس اليوم، سيتم أيضا تشييع هاشم صفي الدين بصفته الأمين العام السابق لحزب الله”، الذي اغتالته إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغارة استهدفت أيضا الضاحية الجنوبية.
وأوضح قاسم أن شعار التشييع سيكون “إنا على العهد”، داعيا إلى عدم إطلاق النار أثناء عملية التشييع، معتبرا أنه “عمل منكر وأذية للناس”.
واستشهد نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ودُفن بشكل سري ومؤقت، وفقا لفتوى دينية، بعد أن اعتبر مسؤولو الجماعة الوضع الأمني غير آمن لظهور مسؤولين ورجال دين لتشييع جثمانه علنا.
وقدم قاسم العزاء للشعب الفلسطيني في “استشهاد محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكذا القائد مروان عيسى وكل القادة المجاهدين في غزة الصامدة”.
أبرز تصريحات نعيم قاسم:
- سيتم دفن حسن نصر الله في منطقة بين طريق المطار القديم والجديد ودفن هاشم صفي الدين في مسقط رأسه.
- إسرائيل اغتالت هاشم صفي الدين بعد انتخابه أمينا عاما للحزب.
- نرفض خيار التبعية للخارج والانكسار والاستسلام.
- نحن أصحاب مبادئ ولسنا خارج التاريخ كما يروج البعض.
- لا إمكانية لبقاء إسرائيل في جنوب لبنان.
- الدولة اللبنانية مسؤولة عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
- المقاومة خيارنا وسنتصرف في الوقت المناسب لمواجهة الخروقات الإسرائيلية.
- صبرنا على انتهاكات إسرائيل حتى تقوم الدولة اللبنانية بمسؤولياتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
- مقاومتنا مرفوعة الرأس والبعض يحاول ترويج أننا هزمنا.
- الدولة اللبنانية مسؤولة عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
- إسرائيل تخرق الاتفاق ولا تهتم لشيء والمقاومة مسار وخيار ونتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب.
- ما يحدث من جانب الاحتلال لا يوصف بسوى أنه عدوان وليس خرقا فحسب.
- نعتبر أن الدولة اللبنانية مسؤولة بالكامل عن متابعة ومحاولة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته وعدوانه.
- مشاهد عودة الأسرى المحررين انتصار للشعب الفلسطيني.
- ما حدث في غزة نصر حقيقي للشعب الفلسطيني ونبارك لهم استمرارية المقاومة.