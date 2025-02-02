من أقرب نقطة لقوات الاحتلال.. قائد قوى الأمن الداخلي في غزة يتفقد القوات قرب معبري رفح وكرم أبو سالم (فيديو)

أكد قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء محمود أبو وطفة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يرحل إلى أوطان بديلة.

وقال أبو وطفة للجزيرة مباشر، الأحد، إن سكان القطاع رفضوا مخططات التهجير، مؤكدا أن الجميع سيبني الوطن رغم الأخطار والصعوبات.

وجاءت تصريحات اللواء محمود أبو وطفة، قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة ورئيس لجنة الطوارئ في القطاع، خلال جولة له عند “مفترق المشروع”، وهو أقرب نقطة من القطاع إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالقرب من معبري رفح وكرم أبو سالم شرق مدينة رفح، بأقصى جنوبي القطاع.

وقال أبو وطفة للجزيرة مباشر إن قوات الأمن كانت موجودة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا أنها ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة على تأمين المساعدات والمسافرين على المعابر وحماية الجبهة الداخلية ومنع أي انفلات يسعى الاحتلال لحدوثه.