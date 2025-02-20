حماس: هذا ما حرصنا عليه خلال تسليم جثامين الأسرى وهذه رسالتنا إلى ذويهم

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الخميس، إنها حرصت طوال الحرب على غزة على حماية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم.

“عاملناهم بإنسانية وقتلهم الاحتلال”

وأضافت حماس في بيان -تزامنًا مع تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين سبق أن أكدت المقاومة أنهم كانوا أحياء- إنها تعاملت مع الأسرى بإنسانية وقدمت لهم ما تستطيع، وحافظت على حياتهم، “لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم”.

وأكدت حماس أن كتائب القسام -الجناح العسكري للحركة- وفصائل المقاومة، حرصت خلال تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعِ حياتهم وهم أحياء، وفقًا للبيان.

“يتباكى ليتنصل من مسؤولية قتلهم”

وتابعت “جيش العدو الصهيوني قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، وحكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارًا”.

وقالت حماس، إن “المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يتباكى اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصّل أمام جمهوره من تحمّل مسؤولية قتلهم”.

كما أكدت مجددًا على أن كتائب القسام والمقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الإسرائيلي “الهمجي والمتواصل” على غزة حال دون تمكّنها من إنقاذ جميع الأسرى.

رسالة إلى عائلتي بيباس وليفشتس

ووجهت حماس رسالة إلى عائلتي الأسرى الأربعة الذين تم تسليمهم اليوم في توابيت، وهما عائلتا بيباس وليفشتس، وقالت “كنا نفضّل أن يعود أبناؤكم إليكم أحياءً، لكن قادة جيشكم وحكومتكم اختاروا قتلهم بدلًا من استعادتهم”.

وتابعت، كما “قتلوا معهم 17881 طفلًا فلسطينيًّا في قصفهم الإجرامي لقطاع غزة، ونعلم أنكم تدركون مَن المسؤول الحقيقي عن رحيلهم. لقد كنتم ضحية لقيادة لا تكترث لأبنائها”.

الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء

وشددت على أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياءً إلى ذويهم، وأن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة العسكرية أو العودة إلى الحرب لن تُسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى، حسب البيان.

وصباح اليوم الخميس، سلمت المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.