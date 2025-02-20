إدلب.. مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة وإصابة طفلة بانفجار جسم من مخلفات الحرب (شاهد)

قُتل 3 مدنيين، بينهم طفل وامرأة، وأُصيبت طفلة بجروح، في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل منزل سكني في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، شمال غربي سوريا.

وأفادت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأن الحادث نجم عن انفجار جسم من مخلفات الحرب؛ مما أدى إلى مصرع الضحايا، وجميعهم من عائلة واحدة، كما أسفر الحادث عن دمار كبير في المنزل.

وذكر الدفاع المدني أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في مكان الانفجار، وسط أنقاض المنزل الذي أصيب بأضرار جسيمة.

إتلاف عددٍ من الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف السابق لنظام الأسد، في مدينة حلب ومنطقة الراموسة وقرية الحسينية في ريف مدينة سراقب شرقي إدلب. #الخوذ_البيضاء #سوريا pic.twitter.com/XltFgo9ErD — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 20, 2025

تلوث كبير بالذخائر في سوريا

ووصفت منظمة “هالو ترست” (HALO Trust) -المعنية بإزالة الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات التي تخلفها الحروب- حجم التلوث بالذخائر في سوريا بأنه كبير جدًّا، مشيرة إلى أن الاستجابة لمعالجة الوضع القائم قد تحتاج إلى عقود، لا مجرد سنوات.

الذخائر العنقودية الأكثر انتشارًا

ووفقًا لدراسة أجرتها “هالو ترست” في شمال غربي سوريا، فإن أكثر أنواع الذخائر القابلة للانفجار انتشارًا في المنطقة هي الذخائر الصغيرة (الذخائر العنقودية)، وتشكل نسبتها 36%، بينما بلغت نسبة الألغام الأرضية 2%، والعبوات الناسفة 2%، وبلغت نسبة مخلفات الحرب الأخرى نحو 60%.