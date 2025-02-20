“الأرض لنا وستبقى”.. أهالي قرى جنوبي لبنان يعودون بعد الانسحاب الإسرائيلي (فيديو)

يواصل أهالي القرى والبلدات الحدودية في جنوبي لبنان العودة إليها بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.

ووثقت الجزيرة مباشر اللحظات الأولى لعودة سكان إحدى البلدات، إذ أبدى السكان صدمتهم الكبيرة من الدمار الهائل الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للبيوت وجرف للطرقات وتقطيع للأشجار وعبث بالأراضي الزراعية.

وقالت واحدة من سكان البلدة للجزيرة مباشر: “بعد أكثر من سنة ندخل إلى بلدتنا. لم يسلم من يد العدو لا الشجر ولا الحجر ولا الرزق، لو كان بإمكانهم أن يخرّبوا السماء لفعلوا”.

وأضافت: “هذه الأرض لنا وستبقى، هم يخرجون ونحن نبقى”.

كما قال مواطن آخر “أولادنا ما زالوا تحت الردم ولم نستطع أن ننتشلهم بعد”، مشيرا إلى تدمير 7 بيوت خاصة بالعائلة تدميرا كاملا.

وقالت مسنة من ساكنات البلدة: “حاربونا من الجو ونحن حاربناهم باللحم، والحمد لله البيوت هذه كلها تعود وتعمّر لكن الشباب الشهداء لن يعودوا”.