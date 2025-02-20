لحظة تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر وسط مشاهد لافتة (فيديو)

سلّمت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقامت حركات المقاومة بتسليم جثامين الأسرى، للصليب الأحمر، من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بحضور عدد من الأهالي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسلّم فيها المقاومة جثث أسرى إلى الاحتلال، بعد دفعات متتالية من الإفراج عن الأحياء منهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأمس أعلنت المقاومة أنها ستسلم جثامين عائلة بيباس الإسرائيلية التي أُسِرت بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها أسرتهم أحياء من إسرائيل إلا أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة تسبب في قتلهم جميعًا.

وبحسب ما هو مدوّن على توابيت الأسرى الأربعة، خلال عملية التسليم، فقط قُتلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

“اليوم التالي طوفان”.. مشاهد لافتة من استعدادات المقاومة لتسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين (فيديو)https://t.co/RLp728dNgM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2025

مشاهد لافتة

وشهدت استعدادات التسليم، مشاهد لافتة نقلتها الكاميرات ووثّقها إعلام المقاومة الفلسطينية أيضًا، فعلى منصة التسليم، وُضعت توابيت سوداء للأسرى الأربعة مكتوب عليها تاريخ أسرهم وتاريخ مقتلهم بأيدي جيش الاحتلال.

وفي منتصف المنصة، خلف التوابيت، ظهرت صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه الأسرى القتلى، مصحوبة بتعليق كُتب بالعربية والعبرية والإنجليزية “قتلهم مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي بصواريخ الطائرات الحربية الصهيونية”.

وعلى يسار منصة التسليم، رفعت المقاومة لوحة ترصد “النازية الصهيونية في أرقام”، أما على يمين المنصة، فظهرت صورة معنونة بـ”عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت”.

كما ظهر مقاوِم ملثّم مبتور القدم يجلس على كرسي متحرك حاملًا سلاحه، ويحمل أيضًا لافتة كُتب عليها “اليوم التالي طوفان”، وهي اللوحة التي رفعها معظم المقاومين خلال استعدادات التسليم.

وشارك في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، لأول مرة، أسرى حرّرتهم المقاومة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، كما حضر أيضًا سلاح “التافور” الإسرائيلي بأيدي عناصر المقاومة وهو سلاح تم أخذه من جنود إسرائيليين في طوفان الأقصى.