لحظة بلحظة.. انفجارات في 3 حافلات قرب تل أبيب (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، وقوع انفجارات في ثلاث حافلات بمدينة بات يام قرب تل أبيب وسط البلاد.

وفي بيان، قالت الشرطة إن “بلاغا ورد بشأن انفجار وقع داخل حافلة في مدينة بات يام، حيث يجري فحص خلفية الحادث”.

وأضافت “تتواجد حاليا أعداد كبيرة من قوات الشرطة في مكان الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث. ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط ضحايا”.

وجاء في البيان: “قوات من الشرطة تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبه بهم أو أجسام مشبوهة في بات يام جنوبي تل أبيب”.

وفي بيان لاحق أكد الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية وقوع “انفجارات في ثلاث حافلات ببات يام جنوب تل أبيب”، وليس في حافلة واحدة.

بدورها، قالت القناة 12 نقلا عن الشرطة الإسرائيلية إن الانفجارات في مدينة بات يام يشتبه بأن “خلفيته قومية”.

وأفادت بأنه تم “إيقاف حركة جميع القطارات الخفيفة في منطقة تل أبيب الكبرى للتفتيش”، كما أنه تم “تشديد الإجراءات في مطار بن غوريون وفحص دقيق لجميع القادمين إلى المطار”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “تحقيقات أولية أظهرت أن التفجيرات في الحافلات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة”.

🚨 الشرطة الإسرائيلية: تلقينا تقارير بشأن تفجيرات عدة حافلات في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، وقوات من الشرطة تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبه بهم أو أجسام مشبوهة

🔴 يديعوت أحرونوت: الانفجار بمدينة بات يام قرب تل أبيب وقع في 3 حافلات وأدى إلى اندلاع حريق فيهم دون إصابات pic.twitter.com/a9VYwo5UzH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2025

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن “الاتجاه الرئيسي للتحقيق في حادث انفجار الحافلات في مدينة بات يام قرب تل أبيب أنه هجوم مدبر”.

وأفادت هية البث الإسرائيلية بالاشتباه “بوجود عبوتين ناسفتين إضافيتين لم تنفجرا في مواقع قريبة في مدينة بات يام قرب تل أبيب”، مشيرة إلى أنه تم “تعليق حركة القطارات الخفيفة في أعقاب رصد أحد المشتبه بهم”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن هناك “هجوم مركب في منطقة تل أبيب الكبرى بعد اكتشاف عبوة ناسفة إضافية بحافلة في مدينة حولون ولا أنباء عن وقوع إصابات”.

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “يتلقى تحديثات عن وقائع العبوات الناسفة في منطقة تل أبيب وسيجري قريبا تقييما للوضع الأمني”.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن الشرطة: “يبدو أن العبوات مصدرها الضفة الغربية ولم تكن عبوات نظامية ومع ساعات توقيت”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “وجهت الجيش إلى تصعيد وتكثيف العمليات لإحباط الإرهاب في مخيم طولكرم وسائر مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية”.

وأضاف “سنلاحق المسلحين بلا هوادة وسندمر البنى التحتية للإرهاب في المخيمات التي تُستخدم كمنصة لمحور الشر الإيراني”، وفقا لقوله.