ترامب: زيلينسكي ممثل أقنع واشنطن بتمويل حرب خاسرة وهو “دكتاتور” من دون انتخابات (فيديو)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا قريبًا، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف إنهاء الحرب، مؤكدًا أن فرقه تعمل على تحقيق هذا الهدف.

وخلال كلمة له بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، مساء الأربعاء، هاجم ترامب مرة أخرى الرئيس الأوكراني، واصفًا إياه بـ”الممثل الكوميدي المتواضع”، الذي “أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لا يمكن الانتصار بها”، على حد تعبيره.

وأضاف “هذه الحرب كان ينبغي ألا تبدأ، ولم تكن لتبدأ لو كنت رئيسًا”.

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“أنفقنا أموالًا تفوق الدول الأوروبية”

وانتقد ترامب الإدارة الأمريكية السابقة، قائلًا “الولايات المتحدة دفعت 200 مليار دولار أكثر من الدول الأوروبية، بينما تلك الدول قدمت الأموال كقروض واجبة السداد، ونحن نقدم الأموال ولا نحصل على شيء”. وتساءل “لماذا لا نفعل مثلهم؟”.

وأوضح “ما فعلته إدارة بايدن أجبرنا على إنفاق 350 مليار دولار”، مشيرًا إلى أن “الدول الأوروبية ستحصل على أموالها كقروض، بينما نحن لا”.

“دكتاتور من دون انتخابات”

وكشف ترامب أن زيلينسكي “اعترف بأن نصف الأموال التي أرسلتها الولايات المتحدة مفقودة، ولا يعرفون مصيرها”. وانتقد رفض زيلينسكي إجراء انتخابات، قائلًا “إنه دكتاتور من دون انتخابات، وعليه أن يتصرف سريعًا وإلا فسيخسر بلده”.

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مدن أوكرانية مدمرة وضحايا بالآلاف

ووصف ترامب أوكرانيا بأنها “بلد ممزق”، مؤكدًا أن “المدن الأوكرانية مدمرة، أشبه بمواقع حطام وركام”. وقال إن روسيا وأوكرانيا فقدتا مئات الآلاف من جنودهما، مردفًا “هذه أرقام فظيعة، والجثث منتشرة في كل مكان، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية”.

وأكد ترامب أنه يحب أوكرانيا، لكنه يرى أن “زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده ممزق، والملايين من شعبه يموتون”. وشدد على أنه “لا يمكن إنهاء الحرب دون الحديث مع طرفي النزاع”، معربًا عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا، وإعادة الاستقرار إلى أوروبا والشرق الأوسط.

كما أكد ترامب أن إدارته وحدها “قادرة على إنهاء هذه الحرب”، مضيفًا “حتى بوتين اعترف بذلك، في حين أن بايدن لم يحاول حتى”.