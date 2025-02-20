حكومة غزة تقارن بين مشاهد تسليم جثامين أسرى الاحتلال والشهداء الفلسطينيين

قارن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، بين تعامل المقاومة مع جثامين الأسرى الإسرائيليين، وبين معاملة الاحتلال لجثامين الشهداء الفلسطينيين.

وقال الثوابتة، اليوم الخميس، عبر منصة إكس، إنه بينما “يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مهيبة عند تسلّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية”.

وأضاف أن “هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف”.

⛔ بينما يُجري "الصليب الأحمر" مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية. هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة… pic.twitter.com/NjvKzUr53h — د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 20, 2025

وصباح اليوم الخميس، سلمت المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، وهم أم وطفليها من عائلة بيباس، وعوديد ليفشتس، وأظهرت عملية التسليم جثامين الأسرى الأربعة كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته، بينما تسلم إسرائيل جثامين فلسطينيين مكدسة في أكياس دون معرفة هوياتهم.

وحمّلت حركة “حماس” جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة إثر قصفه أماكن احتجازهم، بينما “عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم”.