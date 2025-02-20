سياسة|قطاع غزة

حكومة غزة تقارن بين مشاهد تسليم جثامين أسرى الاحتلال والشهداء الفلسطينيين

المقاومة تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين
المقاومة تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين (وكالة الأناضول)
20/2/2025

قارن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، بين تعامل المقاومة مع جثامين الأسرى الإسرائيليين، وبين معاملة الاحتلال لجثامين الشهداء الفلسطينيين.

وقال الثوابتة، اليوم الخميس، عبر منصة إكس، إنه بينما “يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مهيبة عند تسلّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية”.

وأضاف أن “هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف”.

وصباح اليوم الخميس، سلمت المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، وهم أم وطفليها من عائلة بيباس، وعوديد ليفشتس، وأظهرت عملية التسليم جثامين الأسرى الأربعة كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته، بينما تسلم إسرائيل جثامين فلسطينيين مكدسة في أكياس دون معرفة هوياتهم.

رفح شهداء دفن
دفن عشرات الجثث التي اعادها الاحتلال عبر معبر كرم ابو سالم في مقبرة تل السلطان (الجزيرة مباشر)

وحمّلت حركة “حماس” جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة إثر قصفه أماكن احتجازهم، بينما “عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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