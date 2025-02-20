شاهد: جرافات تتجه إلى شمال غزة وإسماعيل الثوابتة يكشف عن معدّات ضرورية يحتاجها القطاع

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، توجه عدد من المعدات الثقيلة (جرافات) إلى شمال قطاع غزة.

وظهرت عدة جرافات وهي تتجه إلى شمال قطاع غزة وعليها الأعلام القطرية والمصرية، كما توجّهت بجانبها شاحنات مساعدات كانت في طريقها إلى الشمال أيضًا.

وفي هذا الصدد، قال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال سمح مساء أمس الأربعاء بدخول جرّافتين فقط، ليصبح إجمالي ما دخل إلى القطاع منذ وقف إطلاق النار 8 جرافات.

دخول 8 جرافات منذ بدء الهدنة

وأكّد الثوابتة، في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، أنه وفقًا للبرتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه كان يجب السماح بإدخال كافة المستلزمات اللازمة لإزالة الركام، مؤكدًا احتياج القطاع إلى 500 جرافة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض.

معدّات أخرى مطلوبة

كما شدد على أن الدمار في قطاع غزة لا يحتاج إلى جرّافات فقط لإزالة الركام، موضحًا أن نقل الركام وانتشال جثامين الشهداء يحتاج إلى أربع معدات أخرى مختصة بتكسير الركام لإخراج الجثامين، وحفّارات ورافعات وشاحنات كبيرة لنقل الركام.

وسبق أن اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة البروتوكول الإنساني، إذ تعنّت الاحتلال في إدخال عدد الشاحنات والمنازل المتنقلة المتفق عليه بأعداد محددة يوميا، كما تعنت في إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وتمهيد الطرق.

وكانت الجزيرة مباشر، قد رصدت ما وصفه رئيس بلدية خان يونس بأنه “أكبر” حملة لإزالة الركام في المدينة التي تقع جنوبي قطاع غزة، وقال علاء البطة إن هنالك 10 ملايين طن من الركام في المدينة وحدها، مما يعني حاجة البلدية إلى آلاف الآليات لإزالة ونقل الركام.

وحسب الأمم المتحدة، فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال 15 شهرًا من العدوان نحو 70% من مباني قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، وتعرقل إسرائيل حتى الآن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وستركز المرحلة الثانية من الخطة على “إعادة الإعمار، وقد تمتد لعدة سنوات أخرى، وبتكلفة أولية (تبلغ) حوالي 33 مليار دولار، بناءً على تقديرات مؤسسات أممية”، وفق البيان.