قائد بـ”وحدة سراب” يكشف تفاصيل لأول مرة عن مقتل الأسير الإسرائيلي ليفشتس (فيديو)

أكد قائد في “وحدة سراب” التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشتس، كان على قيد الحياة وبصحة جيدة، إلا أن الاحتلال قصفه “متعمدًا” رفقة آسريه مما أدى إلى مقتلهم جميعًا.

وقال القائد، للجزيرة مباشر، خلال الاستعداد لتسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة اليوم الخميس، إن “عوديد كان حيًّا وبصحة جيدة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة النازية أصرّت على قتل الأسرى، وكان بودّنا أن يبقى حيًّا”.

تفاصيل تروى لأول مرة

وروى القائد، تفاصيل واقعة مقتل ليفشتس، وقال “إنه في إحدى النقاط التي تقدّم فيها العدو، رصد جيش الاحتلال تحركات مقاتلين من وحدة سراب -مسؤولة عن تأمين الأسرى- وقصفهم متعمدًا”.

وتابع “أصيب في القصف الأسير عوديد وكان ينزف فقط، وحينما حاول أحد المقاتلين سحبه، قامت طائرات الاحتلال بقصفهم مرة أخرى، مما أدى لمقتله واستشهاد آسِره”.

سـ.ـرايا القدس: "قررنا الإفراج عن رفات الأسير الصـ.ـهيوني عوديد ليفشيتس يوم غد الخميس" pic.twitter.com/cXXjI9kuAU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 19, 2025

ووجه القائد، رسالة إلى الاحتلال، وقال إنه إذا أصر نتنياهو على مواصلة الحرب، فإن الأسرى “سيعودون في توابيت”، وأضاف “لن تقدر أي قوة في العالم على إعادة أسراهم بالقوة العسكرية”.

وسلّمت المقاومة في غزة إلى الصليب الأحمر، صباح اليوم، جثامين 4 أسرى إسرائيليين كانت قد أسرتهم أحياء في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت أن الاحتلال هو الذي تسبب في مقتلهم جميعًا.

وبحسب ما هو مدوّن على توابيت الأسرى الأربعة، خلال عملية التسليم، فقد قُتلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.