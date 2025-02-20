مسؤول إسرائيلي كبير: سنفتح أبواب الجحيم على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عمن وصفته بأنه “مسؤول سياسي كبير”، الخميس، أنه لن تكون هناك مرحلة ثانية من صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وتوعد المسؤول، الذي لم تكشف القناة عن هويته، بأن إسرائيل ستفتح “أبواب الجحيم” على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى. مؤكدًا أن بلاده تعتزم إيقاف الصفقة تمامًا “رغم الصعوبات المرتبطة بذلك”، كما تعهد بتصعيد “غير مسبوق” في القطاع.

وأوضح المسؤول أن إسرائيل تنوي محاولة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، لمدة تصل إلى أسبوعين، بهدف استعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين، مع التركيز على الأحياء منهم.

وزعم المسؤول أن القرار اتُّخذ بشكل نهائي بدعم من الولايات المتحدة، وأن المعركة القادمة “ستكون بحجم غير مسبوق في الشرق الأوسط”، إذ من المتوقع أن تدخل 3 فرق عسكرية إلى منطقة صغيرة نسبيًا.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الإسرائيلية استغلت وقف إطلاق النار للراحة وإعادة التسلح، بينما تلقت إسرائيل شحنات أسلحة إضافية من الولايات المتحدة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وصباح اليوم، سلّمت المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وحمّلت حركة (حماس) في بيان، جيش الاحتلال مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة بقصفه أماكن احتجازهم، بينما “عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم”.

وقبل أيام، رفعت الإدارة الأمريكية الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل.