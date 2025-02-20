مستشار الأمن القومي الأمريكي: الإهانات التي وجهتها كييف لترامب غير مقبولة (فيديو)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إن ما وصفها بـ”الإهانات” التي وجهتها كييف تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غير مقبولة”.

وكان زيلينسكي اعتبر أن ترامب “يعيش في فضاء من المعلومات المفبركة”، وذلك رداً على انتقادات وجّهها إليه نظيره الأمريكي.

ووصف ترامب زيلينسكي أمس الأربعاء بأنه “دكتاتور بدون انتخابات، ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد”.

وقال والتز خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن ترامب “هو وحده القادر على مواجهة رؤساء روسيا والصين وكوريا الشمالية”، مضيفا أن ترامب يهدف إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا.

وكشف والتز أن ترامب “يشعر بإحباط كبير” تجاه زيلينسكي بسبب رفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقال “الرئيس ترامب يحاول مساعدة زيلينسكي لكي يفهم أن هذه الحرب يجب أن تنتهي”.

كما وصف المفاوضات مع الوفد الروسي في السعودية بأنها “كانت شاملة جدا”، مشيرا إلى تأكيد واشنطن على أهمية وضع حد للقتال في أوكرانيا.

وطالب والتز أوروبا بأن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، رافضا ما سماه “أن تتحمل الولايات المتحدة عبء الحرب في أوكرانيا والنزاعات بأوروبا”.

وأشار والتز إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة العالم إلى حيث كان في نهاية الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن إدارة ترامب تحاول إخراج الولايات المتحدة مما سماها “حالة الفوضى التي شهدناها خلال الأعوام الأربعة الماضية”.

واعتبر والتز أن العالم في نهاية ولاية ترامب الأولى، كان يعمه “الازدهار والسلام والأمل في مستقبل أفضل”، موجها الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة للمحادثات مع روسيا.

ونوه والتز إلى “اللفتة الإنسانية” للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عندما أبدى استعداد بلاده لاستضافة ألفي طفل مريض من قطاع غزة.