معلومات عن شيري بيباس وطفليها يكشفها أول مرة مقاتل من كتائب المجاهدين (شاهد)

كشف مقاتل من كتائب المجاهدين الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، تفاصيل تُروى أول مرة بشأن ظروف أسر وقتل الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس وطفليها، في قطاع غزة.

وقال المقاتل، خلال الاستعدادات لتسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال، للجزيرة مباشر “هذه مجنّدة، وأقول مجندة لأنها كانت تعمل سكرتيرة في مكتب قائد المنطقة الجنوبية في فرقة غزة”، وهي فرقة تابعة للقيادة الإقليمية الجنوبية بالجيش الإسرائيلي.

وتابع “كما خدمَت في وحدة 8200 الإسرائيلية”، وهي وحدة استخبارات مسؤولة عن التجسس الإلكتروني.

وأوضح “عندما قمنا بأسرها ألحقنا بها طفليها رأفة بهما، وقمنا بتأمين مكان آمن ومريح كما تعيش في بيتها هي وأبناؤها، وعاملناها معاملة حسنة كما أمرنا ديننا الحنيف”.

واستدرك “لكن بسبب القصف الهمجي من الجيش النازي الصهيوني تم قتل هذه العائلة واستشهاد آسريهم”.

وخلال استعدادات تسليم جثامين الأسرى الأربعة، التقت الجزيرة مباشر أيضًا بقائد في “وحدة سراب” التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– وهي الوحدة المسؤولة عن تأمين الأسرى، وأكد أن الأسير عوديد ليفشتس قُتل بغارة إسرائيلية استهدفت بشكل “متعمد” موقعه رفقة آسريه.

قائد بـ”وحدة سراب” يكشف تفاصيل لأول مرة عن مقتل الأسير الإسرائيلي ليفشتس (فيديو)https://t.co/WlXU3cSLU9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2025

وصباح اليوم، سلمت المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى.

وحمّلت حركة حماس في بيان، جيش الاحتلال مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة بقصفه أماكن احتجازهم، بينما “عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم”.

وأكدت حماس حرص المقاومة خلال تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعِ حياتهم وهم أحياء، وفقًا للبيان.

وعلّق مدير المكتب الحكومي في غزة على مشهد التسليم قائلًا “بينما يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية. هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف!”.