مقاتلو القسام يرفعون صورة مفتي عُمان والأخير يعلّق (فيديو)

رفع مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورة مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أثناء تسليم جثامين 4 إسرائيليين إلى لجنة الصليب الأحمر، تقديرا لموقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وظهر مقاتلون ملثمون من كتائب القسام “يحملون أسلحة ويرفعون صورة المفتي مكتوبا تحتها الآية الكريمة من سورة العنكبوت {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} كما تضمنت الصورة علمي سلطنة عمان وفلسطين”.

كما وضع 2 من المقاتلين علم سلطنة عمان على صدريهما وكتفيهما، في لفتة تعبّر عن التقدير لموقف المفتي العماني الداعم للقضية الفلسطينية.

من جهته قال مفتي سلطنة عمان معلقًا على الصورة “صمدوا صمود الجبال الرواسي حتى تحطمت بصلابتهم أسطورة الأعداء فردوا على أدبارهم مقهورين”.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): “كما نحيي هذا الصمود الباسل منهم، نحيي بصيرتهم الوقادة، بحيث كانوا أحذر من أن يتأثروا بخداع المخادعين”.

ودعا الخليلي لفصائل المقاومة “ثبتهم الله تعالى وقواهم، وأمدهم بنصره، ووقاهم من كل شر، وحفظهم من كل سوء”.

صمدوا صمود الجبال الرواسي حتى تحطمت بصلابتهم أسطورة الأعداء فردوا على أدبارهم مقهورين. pic.twitter.com/JDjxMQ8GvC — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 20, 2025

وفي 11 فبراير/شباط الجاري، أعلن الخليلي عبر حسابه الرسمي على المنصة ذاتها “تأييده للموقف الحازم الذي اتخذته فصائل المقاومة تجاه الكيان الصهيوني الغادر الذي لم يفِ بما اتُفق عليه في صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة“.

كما طالب “جميع الدول والمجتمعات الرافضة لتهجير أهل غزة بأن يستمروا على هذا الموقف، وأن يساندوهم بإيصال جميع ما يحتاجون إليه”.

نؤيد ما اتخذته المقاومـ.ـة الإسلامية من موقف حازم تجاه الكيـ.ـان الصهيـ.ـوني الغادر الذي لم يفِ بما اتُفق عليه في الصفقة التي تمت بينهما.

ونهيب بجميع الدول والمجتمعات الرافضة لتهجير أهل غـ.ـزة بأن يستمروا على هذا الموقف، وأن يساندوهم بإيصال جميع ما يحتاجون إليه. pic.twitter.com/M45pNMahqR — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 11, 2025

وخلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا على قطاع غزة، عُرف المفتي العماني بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للحرب على القطاع، حيث أشاد مرارا بالمقاومة الفلسطينية، ودعا إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.