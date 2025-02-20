لقاء “أخوي غير رسمي” لقادة دول الخليج ومصر والأردن غدا في الرياض

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في “لقاء أخوي غير رسمي” بالعاصمة الرياض غدًا الجمعة.

وذكر المصدر -وفقا للوكالة الرسمية- أن اللقاء الذي سيجمع بين القادة العرب في الرياض جاء بدعوة من الأمير محمد بن سلمان.

مصدر مسؤول: بدعوة من سمو #ولي_العهد يلتقي في الرياض غدًا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية في لقاء أخوي غير رسمي.https://t.co/XdRQQSs4z8#واس pic.twitter.com/9GpExlCEPd — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 20, 2025

وأضاف أن اللقاء يأتي في سياق “اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية”.

واستطرد “وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر”.

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه؛ فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 20, 2025

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون، وفقًا للمصدر، ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في مصر.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى الرابع من مارس/آذار المقبل، معلّلة ذلك باستكمال التحضير الموضوعي واللوجستي لها.