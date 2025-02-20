المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط: هذا هو الهدف من خطة ترامب بشأن غزة

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الخميس، إن خطة الرئيس دونالد ترامب لغزة لا تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن النقاش حول غزة يتحول نحو إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين.

وأوضح ويتكوف خلال مؤتمر في ميامي بولاية فلوريدا “عندما يتحدث الرئيس عن هذا، فهذا يعني أنه يريد أن يدفع الجميع للتفكير فيما هو مقنع وما هو الحل الأفضل للشعب الفلسطيني”.

وأضاف “على سبيل المثال، هل يريدون العيش في منزل هناك، أم يفضلون الحصول على فرصة للانتقال إلى مكان أفضل للحصول على وظائف وفرص عمل وآفاق مالية أفضل؟”.

وأكد ويتكوف الذي كان يتحدث إلى جانب جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، أن “عملية إطلاق سراح الرهائن تصب في مصلحة الجميع لأنها تتضمن أيضًا إطلاق سراح سجناء فلسطينيين”، معربًا عن أمله في توفر حسن النية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار إلى أن الإسرائيليين وضعوا خطًّا أحمر لا يسمح بأن تحكم (حماس) غزة، وأنهم يسعون للتوصل إلى توافق بشأن ذلك.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن خطة ترامب تهدف لدفع الجميع إلى التفكير ولا ترمي إلى تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معظم المباني في غزة مدمرة ولا يمكن إعادة إعمارها في غضون 5 سنوات فقط، وأعرب عن استغرابه من رغبة أي شخص في العيش بغزة في ظل الدمار الموجود هناك.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.