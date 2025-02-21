أسيران فلسطينيان محرران يلتقيان بذويهما في مصر (فيديو)

التقى أسيران فلسطينيان محرران ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، مع أقاربهما في مصر بعد أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال.

وصباح اليوم الجمعة، التقى الأسير الفلسطيني المحرر سامر الأطرش بأسرته في مصر، بعد أكثر من 22 عامًا قضاها في سجون الاحتلال.

واعتُقل سامر الأطرش عام 2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن لمدة 8 مؤبدات، و50 عاما إضافية.

كما التقى الأسير المحرر رائد عبد الجليل، أمس الخميس، بوالده ووالدته في العاصمة المصرية القاهرة بعد 23 عامًا في سجون الاحتلال.

وأظهرت المشاهد المتداولة لحظة لقاء مؤثرة بين عبد الجليل وأسرته.

وحسب مكتب إعلام الأسرى، اعتقل عبد الجليل عام 2002 من نابلس، وتعرض على مدار شهرين “لكل أشكال التعذيب والتنكيل”، وذلك قبل أن تصدر محاكم الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.

واليوم الجمعة، كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء 6 أسرى، ستفرج عنهم الكتائب غدا السبت ضمن صفقة تبادل الأسرى.

أبو عبيدة: القسام ستفرج غدا (السبت) عن إيليا ميمون اسحق كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kIfZFB8mVO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2025

وأفرجت المقاومة في غزة عن أسرى إسرائيليين أحياء وأموات في المقابل أفرج الاحتلال عن مئات الأسرى الفلسطينيين، أبعد بعضهم خارج البلاد، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.