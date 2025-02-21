الاحتلال يقتحم منزل الأسير المحرر صالح أبو زيد في رام الله ويعتقل شقيقه (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، عمر شقيق الأسير المحرر صالح أبو زيد، من منزله في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر صالح أبو زيد عقب اقتحامها حي المصايف في مدينة رام الله.

وصباح اليوم، كشفت والدة عمر وصالح، للجزيرة مباشر، تفاصيل الواقعة، بينما أظهرت المشاهد تخريب وتكسير قوات الاحتلال لمحتويات المنزل.

وقالت “كنت قادمة من الخارج، وجدنا الجيش في الحارة، منعوني من الوصول للمنزل، فتشوا السيارة، بعد أن وصلت للمنزل وجدتهم قد دمروا البيت، وأيقظوا كل البنات، وضربوا صالح، وضربوا جارنا وكسروا عليه البيت”.

وأشارت إلى أن الاحتلال أجبر صالح على الاتصال بعمر حتى يأتي للمنزل، موضحة أن عمر جاء بالفعل حتى لا يتم اعتقال أحد آخر من العائلة بدلًا منه.

وأضافت “وحينما جاء عمر ضربوه أمامنا، ومنعوني من توديعه، بل كانوا على وشك أن يضربوني حينما أردت توديعه”.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة، وقام بقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات، كما دمر العديد من البيوت وجرف الشوارع، خاصة في شمال الضفة، كمدينتي طولكرم وجنين.