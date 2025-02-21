“انتقام لمخيم طولكرم”.. قائد شرطة تل أبيب يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار الحافلات (فيديو)

قال قائد شرطة تل أبيب حاييم سيرغروف، إن العبوات الناسفة التي انفجرت في ثلاث حافلات بمدينة “بات يام” قرب تل أبيب وسط البلاد، ليست عبوات عسكرية أو نظامية.

وزعم سيرغروف في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن العبوات تلائم تلك التي تصنع في الضفة الغربية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، وقوع انفجارات في ثلاث حافلات بمدينة بات يام. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بالاشتباه بوجود عبوتين ناسفتين إضافيتين لم تنفجرا في مواقع قريبة. لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن الشرطة أن عدد العبوات الناسفة هو 4 عبوات وليس 5.

وكشف قائد شرطة تل أبيب أن العبوات الناسفة كانت متشابهة في جميع الحافلات، وأنها كانت مزودة بساعات توقيت.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لا تعرف حتى الآن متى تم التخطيط للعملية أو كيف تم التخطيط لها.

🚨 الشرطة الإسرائيلية: تلقينا تقارير بشأن تفجيرات عدة حافلات في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، وقوات من الشرطة تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبه بهم أو أجسام مشبوهة

🔴 يديعوت أحرونوت: الانفجار بمدينة بات يام قرب تل أبيب وقع في 3 حافلات وأدى إلى اندلاع حريق فيهم دون إصابات pic.twitter.com/a9VYwo5UzH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2025

وطالب سيرغروف الإسرائيليين بالإبلاغ عن أي أشخاص مشبوهين أو أغراض مشبوهة.

ووصف قائد الشرطة الحدث بأنه “متسع”، وأنه يجري على التوازي في مواقع عدة، مؤكدا أن الشرطة متأهبة ومنتشرة في مواقع كثيرة، وأنها قامت بتمشيط جميع القطارات والحافلات وانتهت عملية التفتيش.

وبشأن الخطوات القادمة، أوضح سيرغروف أنهم يحاولون الآن معرفة عدد المشتبه بهم، مشيرا إلى نشر صورة شخص باعتباره مشتبها به، لكن اتضح أنه “بريء”، بينما يستمر البحث عن مشتبه بهم آخرين، وما إذا كان هناك مشتبه به واحد مسؤول عن جميع العبوات الناسفة، أم أكثر من متهم.

في السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بالعثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب كتب عليها “انتقام لمخيم طولكرم”. كما أفادت بتشديد الإجراءات في مطار بن غوريون وإجراء فحص دقيق لجميع القادمين إلى المطار.

ونقل موقع واللا عن مصدر أمني قوله، إن جميع العبوات الناسفة “كان مخططا لها أن تنفجر غدا صباحا بصورة متزامنة لتسفر عن مقتل مئات المواطنين”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مناطق عدة بالضفة الغربية، أبرزها مدينتي طولكرم وجنين ومخيماتهما، ويقوم بإجلاء سكان منه.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.