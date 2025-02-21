بينهم مؤبدات وأحكام عالية.. الكشف عن عدد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت

كشف مكتب إعلام الأسرى، عن تفاصيل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل.

وقال في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إنه بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين، فمن المقرر أن يفرج الاحتلال غدًا عن 602 أسير فلسطيني.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى “سيتم الإفراج عن 50 أسيرًا محكوم بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم”.

بالإضافة إلى أنه من المقرر، وفقًا للمكتب، الإفراج عن 445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أبو عبيدة: القسام ستفرج غدا (السبت) عن إيليا ميمون اسحق كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kIfZFB8mVO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2025

وكشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح الجمعة، أسماء 6 أسرى، ستفرج عنهم الكتائب غدا السبت.

وأعلن أبو عبيدة أن الأسرى هم إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد، وسيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.