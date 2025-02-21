جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على تسليم المقاومة جثامين 4 أسرى إسرائيليين (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن مشاهد تسليم فصائل المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين يعبّر عن “رسالة إنسانية قوية”، إذ تأتي في إطار سعي دائم للحفاظ على الحقوق الإنسانية والكرامة.

وأضاف المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر أن “تسليم الجثامين في هذه المرحلة الحساسة سيكون له تأثير على مجمل المشهد لا سيما فيما يتعلق بمسارات التفاوض وتوازن القوى”.

وأكد المشاركون أن مشهد تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين “يعكس في جوهره التزاما بالقيم الأساسية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه شعب فلسطين“.

وتابع المشاركون أن “إعادة الجثامين الإسرائيلية درب من دروب الإنسانية التي تتصف بها المقاومة الباسلة مشيدين بتعاملها بأخلاق وقوانين الحرب”.

وتسود حالة من الغضب في إسرائيل على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، بعد تسلّم جثامين 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وقالت إذاعة الجيش إن الأسرى الأربعة الذين تم تسليم جثثهم اليوم كانوا محتجزين في منطقة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عملت قوات الجيش لفترة 4 أشهر.

وبرزت تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عن سبب مقتل هؤلاء الإسرائيليين الأربعة، بعد أن أكدت فصائل فلسطينية أنهم أُسروا أحياء وقتلوا بقصف إسرائيلي متعمد على أماكن احتجازهم في غزة.

وتعود الجثامين الأربعة إلى شيري بيباس وطفليها كفير وأرئيل، والأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمها ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار الساري.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسلّم فيها كتائب القسام جثث أسرى إسرائيليين، في إطار الاتفاق الساري بين (حماس) وإسرائيل منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.