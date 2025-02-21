حماس تعلق على تصريحات الاحتلال بشأن جثمان شيري بيباس

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استغرابها من تصريحات الاحتلال حول جثمان الأسيرة شيري بيباس، مطالبة بإعادة الجثمان لفحصه.

وقالت حماس في بيان، اليوم الجمعة “تستغرب حماس الضجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الـDNA، وترفض التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو في إطار محاولاته لتجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني، وفي سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية”.

وأشارت حماس إلى أنها ستقوم بفحص تصريحات الاحتلال “بجدية تامة”، كما ستعلن عن النتائج بوضوح، مشيرة إلى “احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين”.

وأضافت في البيان “سنعلم الإخوة الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق من جانبنا، وندعو في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الصهيوني”.

وأكدت الحركة على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على كافة المستويات، كما أكدت أنها أثبتت خلال الأيام الماضية جديتها في الالتزام الكامل بالاتفاق، قائلة إنها “لا مصلحة لها في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا”.

وصباح اليوم، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حماس بعدم إعادة جثة الأسيرة شيري بيباس، زاعما أن ما تم تسليمه في التابوت هو جثة تعود لامرأة من غزة.

وأمس الخميس، قامت المقاومة في غزة بتسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين، وهي جثامين أم وطفليها من عائلة بيباس بالإضافة لعوديد ليفشتس، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.