حماس تعلّق على تصريحات حسام زكي بشأن ضرورة تنحيها عن قيادة غزة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بشأن “تنحي” الحركة عن قيادة قطاع غزة.

وفي بيان له مساء الخميس، قال حازم قاسم الناطق باسم (حماس): “نستغرب تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السيد حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني”.

وأضاف “لقد أبدينا (حركة حماس) أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي”.

وأكد قاسم “حركة حماس ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيدًا عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة“.

وأردف “ندعو جامعة الدول العربية إلى دعم هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي”.

وكان السفير حسام زكي قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج “حماس من المشهد”.