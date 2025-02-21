ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطته بشأن غزة جيدة لكنه لن يفرضها، وسيكتفي بالتوصية بها.

وأضاف في مقابلة إذاعية مع فوكس نيوز بودكاست، الجمعة “فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة ونحن نقدّم إليهما مليارات الدولارات سنويًّا”.

واقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، ونقل سكانه إلى الأردن ومصر بصفة دائمة، وسط معارضة واسعة النطاق لخطته بين حلفاء واشنطن العرب.

ورأى ترامب أن خطته “هي الأنسب لقطاع غزة الذي شهد عقودًا من القتل”، وقال “غزة لم تعد مكانًا صالحًا للعيش، وليس من المؤكد إمكانية القضاء على حماس وهي منتشرة بين الناس”.

وأضاف “إذا توفر الخيار للناس في غزة فأعتقد أنهم سيذهبون للعيش في مكان آخر أكثر جمالًا”.

وتساءل “قطاع غزة موجود في موقع رائع، ولا أعرف لماذا تخلت إسرائيل عنه؟”.

تبادل الأسرى

وبشأن تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “غاضب بسبب ما حدث لجثث أطفال إسرائيليين أمس، وله الحق في أن يكون كذلك”.

ورأى أن “حماس بدت وكأنها تحتفل وهي تعيد جثث الأطفال أمس”.

وقال ترامب “عدد من الرهائن الذين أُطلق سراحهم كانوا بحالة سيئة للغاية، ويبدو كأنهم خرجوا من معسكر اعتقال سابق في ألمانيا”، مضيفًا “حماس تحاول الإفراج عن الرهائن الذين هم في حالة جيدة أولًا”.

وتتهم المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بالتسبب في قتل أسراها بغارات شنتها على قطاع غزة. وأكدت حماس أن كتائب القسام -الجناح العسكري للحركة- وفصائل المقاومة حرصت خلال تسليم جثث الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعِ حياتهم وهم أحياء.