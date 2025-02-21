لجنة تشييع حسن نصر الله تكشف عن تجهيزات المراسم المقررة يوم الأحد المقبل (فيديو)

كشفت اللجنة المعنية بمراسم تشييع أمين عام (حزب الله) الراحل حسن نصر الله، والقيادي بالحزب الراحل هاشم صفي الدين، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، تفاصيل مراسم التشييع المقررة يوم الأحد المقبل.

وحددت اللجنة عبر صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية الطرق التي من المقرر أن تسير فيها الجنازة، التي ستنطلق من المدينة الرياضية في بيروت حتى تصل إلى مكان الدفن.

واحتوت المنصة التي أعلنت من خلالها اللجنة عن تفاصيل مراسم التشييع، على زجاجة صغيرة مليئة بالتراب، وأوضحت اللجنة أن التراب جاء من المسجد الأقصى المبارك، وقالت “أرسلها مقدسيون إلى لبنان لتكون جنبًا إلى جنب مع السيد الذي قضى عمره في خدمة المسجد الأقصى، ونحن سنلبي هذه الرغبة، وسيكون هذا التراب مجبولا بتراب لبنان كله الذي يمثله سماحة السيد”.

وأوضحت اللجنة أنها جهزت لوجستيات لحدوث انسيابية الحالات الطارئة ومواجهتها، كوجود فرق صحية متكاملة، وفرق إطفاء وإنقاذ، تضم 1400 ممرض و100 طبيب و32 سيارة إطفاء.

وأكدت اللجنة نقاطًا عدة، من بينها السير خلف النعشين وليس أمامهما، وأنها ستتخلى عن بعض البروتوكولات في هذا التشييع لصالح الاحتشاد الكبير، كما أعلنت أنه من المقرر في ختام التشييع أن يقوم بعض المقاتلين بأداء القسم والولاء.

وعما إذا كان أمين عام (حزب الله) نعيم قاسم سيحضر التشييع، قالت اللجنة إنه سيكون له كلمة لكنها قررت التأجيل عن إعلان ما إذا كانت هذه الكلمة ستكون حضورية أم عبر الشاشة.

واستشهد نصر الله في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي، ودُفن بشكل سري ومؤقت، وفقا لفتوى دينية، بعد أن اعتبر مسؤولو الجماعة الوضع الأمني ​​غير آمن لظهور مسؤولين ورجال دين لتشييع جثمانه علنا.