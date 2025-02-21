ماكرون: هذا ما سأقوله لترامب بشأن بوتين خلال زيارتي لواشنطن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيتوجه إلى واشنطن لمحاولة إقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن مصالحه تتوافق مع مصالح حلفائه الأوروبيين، وإن إظهار أي ضعف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجعل التعامل مع الصين وإيران أكثر صعوبة.

وأضاف ماكرون خلال جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي “أعرف ترامب. أحترمه وأعتقد أنه يحترمني. سأقول له: لا يمكنك أن تكون ضعيفا في مواجهة فلاديمير بوتين. فليس هذا أنت، وليست تلك طبيعتك ولن يكون ذلك في مصلحتك”.

وذكر ماكرون أن عدم اليقين إزاء كيفية تعامل ترامب مع الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 3 سنوات أمر مثير للقلق، لكنه يحدث أيضا حالة من عدم اليقين بالنسبة لبوتين، وهذا شيء يجب استغلاله للمساعدة في المفاوضات.

وأوضح أن الرئيس الروسي لا يعرف ماذا سيفعل ترامب أو كيف سيمكنه التصرف؟

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي إلى واشنطن، يوم الاثنين، لإجراء محادثات مع ترامب في وقت يسعى الأوروبيون للتأكد من أنهم سيلعبون دورًا رئيسًا في المفاوضات لإنهاء الصراع وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال وقف لإطلاق النار.

وقال الرئيس الفرنسي أيضا إن إظهار الضعف أمام بوتين من شأنه أن يؤدي إلى استسلام أوكرانيا عبر قبولها اتفاقية سيئة، ومن شأنه أيضا أن يقلل من مصداقية ترامب في قدرته على التعامل مع الصين والبرنامج النووي الإيراني.

​​وأضاف أن السماح لأوكرانيا بالسقوط في يد روسيا قد يعطي إشارة استراتيجية إلى بيجين بشأن تايوان.

وقال ماكرون “أنت الذي لا تريد أن تحصل إيران على قنبلة نووية، لا يمكنك أن تكون ضعيفا مع شخص يساعدها في الحصول عليها”.