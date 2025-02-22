إسرائيل تؤكد التعرف إلى جثة شيري بيباس

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه تم التعرف إلى جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، مضيفة أن بيباس قتلت على الأرجح في الأسر مع طفليها.

من جانبها، أكدت عائلة بيباس أن الرفات الجديدة التي سلّمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الجمعة عن طريق الصليب الأحمر الدولي تعود لشيري.

وقالت العائلة في بيان “عقب تحديد الهوية في معهد الطب الشرعي، تلقينا هذا الصباح النبأ الذي كنا نخشاه. شيري قُتِلت أثناء الأسر وعادت الآن إلى طفليها، وزوجها، وأختها، وكل عائلتها”.

وكانت حركة (حماس) سلّمت أول أمس الخميس 4 جثث في إطار المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مع إسرائيل، قائلة إنها تعود لشيري وأرييل وكفير، والمسنّ عوديد ليفشيتز

وبينما تحققت السلطات الإسرائيلية من هويات الطفلين والرجل، قالت إن شيري لم تكن من بين الجثامين التي سلّمتها (حماس).

تداخل في الجثامين

وقالت (حماس)، ردا على ذلك في بيان أمس الجمعة، إنها ستفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وستعلن عن النتائج بوضوح.

وأضافت الحركة: نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجا عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي وقصفه للمكان الذي كانت توجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين، قبل أن يتم تسليم الجثة في مساء الجمعة، للصليب الأحمر.

وليل الجمعة، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سلّمت إسرائيل رفات جديدة تسلّمتها من (حماس)، وكانت (حماس) أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقتل شيري وطفليها جراء ضربة جوية إسرائيلية في غزة.