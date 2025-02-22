القسام تبث مشاهد تسليم الأسير هشام السيد (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من عملية تسليم الأسير هشام السيد الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وينحدر من أصول عربية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وشملت الدفعة تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بينهم اثنان أُسرا عام 2014، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي تدوينة عبر حسابها على منصة تلغرام، اليوم السبت، بثت كتائب القسام مقطعًا مصورًا مصحوبًا بعنوان “شاهد تسليم الأسير هشام السيد من الدفعة السابعة للأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من ‘صفقة طوفان الأقصى’ لتبادل الأسرى”.

وأظهر المقطع لحظة خروج السيد وهو يرتدي ملابس مدنية، وتسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أظهرت المشاهد عملية التسليم والتسلم بين 3 من مقاتلي القسام وهم يتبادلون توقيع الأوراق الخاصة بعملية التسليم مع مندوبي اللجنة الدولية.

وفي وقت سابق، نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صورًا لتسلُّم الأسير هشام السيد من كتائب القسام في مدينة غزة من دون أي مراسم، خلافًا لما جرت عليه عملية تسليم 5 أسرى اسرائيليين آخرين في وسط قطاع غزة وجنوبه.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن كتائب القسام قررت تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم احترامًا لفلسطينيي الداخل المحتل (عرب 48).

وصباح السبت، سلَّمت كتائب القسام 6 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، ومدينة غزة.

وتُعَد هذه آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إذ يتبقى تسليم جثث 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.