بعد أسبوع من الإفراج عنه.. وفاة أسير محرر بعد سقوطه من سطح منزله (فيديو)

توفي الأسير المقدسي المحرر نائل عبيد (46 عامًا)، بعد أسبوع من الإفراج عنه ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسات الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إن الأسير المحرر نائل سلامة عبيد، من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، توفي إثر سقوطه من سطح منزله.

وذكر البيان أن نائل كان معتقلًا في سجون الاحتلال منذ عام 2004، مشيرًا إلى أن الاحتلال أصدر بحقه 7 أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى 30 عامًا.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن المقرر أن يفرج، في وقت لاحق اليوم السبت، عن أكثر من 600 أسير ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى للاتفاق.