حركتا المجاهدين وحماس تعلّقان على ادعاءات إسرائيل بشأن مقتل عائلة بيباس

أصدرت حركة المجاهدين الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، بيانين ترفض فيهما ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مقتل عائلة الأسيرة شيري بيباس، وقالتا إن هذه الادعاءات محاولة لتبرئة الجيش الإسرائيلي من مسؤوليته عن مقتل العائلة.

وجاء في بيان حركة المجاهدين الفلسطينية التي كانت تحتفظ بالأسرى “نرفض ادعاءات المتحدث باسم جيش العدو بخصوص ظروف مقتل عائلة بيباس، وهي محاولة مفضوحة لتبرئة جيشه ورئيس حكومته من المسؤولية عن مقتل العائلة جراء القصف الهمجي الذي استهدف مكان احتجاز الأسرى مع آلاف المباني والمربعات السكنية المدنية”.

وأضاف البيان “هذه الأكاذيب الجديدة التي يروجها الاحتلال الصهيوني هي جزء من الأكاذيب الممتدة التي اثبتت الأيام والوقائع كذبها، وهي دليل على مدى الجبن والعجز عن قول الحقيقة للمجتمع الصهيوني”.

كما أصدر نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية سالم عطا الله بيانًا مساء الجمعة، رفض فيه رواية الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل العائلة، وأكد أنه “تم تسليم جثمان المجندة شيري بيباس إلى الصليب الأحمر قبل قليل”.

وأضاف “على العدو الصهيوني أن يكف عن سياسة المراوغة والمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني وادخال المعدات اللازمة”.

وقالت حركة حماس في بيان “إن ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني واتهامه المقاومة بقتل عائلة بيباس؛ ليست سوى أكاذيب محضة، تُضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ خمسة عشر شهرًا في سياق حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وهي محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية جيشه المجرم عن مقتل العائلة”.

وأضافت الحركة أن “حجم الإبادة الجماعية والقصف الوحشي والتدمير الواسع للمباني والأحياء، وعرقلة مجرم الحرب نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت عائلة بيباس، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة“.

وأكدت الحركتان أن “الأكاذيب” لن تنجح في التغطية على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها الاحتلال خلال الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

واتهم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فصائل المقاومة الفلسطينية بقتل طفلَي عائلة بيباس بـ”دم بارد” و”بأيد عارية” أثناء احتجازهم في قطاع غزة، بناءً على تحاليل الطب الشرعي بعد تسلُّم جثتيهما.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن “أرييل وكفير بيباس قتلهما إرهابيون بدم بارد. بعد ذلك، ارتكبوا أفعالًا مروعة للتستر على هذه الفظاعات”، وفقًا لزعمه.