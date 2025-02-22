شاهد: حماس تسلّم هشام السيد للصليب الأحمر دون مراسم

سلّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت الأسير هشام السيد للصليب الأحمر في نقطة حددتها كتائب القسام شرق مدينة غزة.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر عملية تسليم الأسير هشام السيد إلى الصليب الأحمر دون مراسم.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن (حماس) سلّمت الأسير الإسرائيلي هشام السيد إلى الصليب الأحمر، ليصبح بذلك سادس محتجز تفرج عنه الحركة اليوم السبت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن أحد الرهائن تم تسليمه للصليب الأحمر، دون أن يذكر اسمه، وهشام السيد (37 عاما) عربي إسرائيلي من البدو.

وأفرجت حركة (حماس) اليوم السبت عن 5 أسرى إسرائيليين آخرين في قطاع غزة في سابع عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.