سياسة|قطاع غزة

لحظة لقاء الأسرى الإسرائيليين بعائلاتهم بعد إطلاق المقاومة سراحهم من غزة (فيديو)

الأسرى المطلق سراحهم اليوم من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة يلتقون بعائلاتهم في إسرائيل
مدة الفيديو 01 دقيقة 48 ثانية 01:48
22/2/2025

استقبلت عائلات إسرائيلية أبناءها من الأسرى الذين أطلقت سراحهم فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية لحظة التقاء الأسرى المفرج عنهم بعائلاتهم.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبوقت سابق اليوم، سلمت كتائب القسام 6 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وبمدينة غزة.

جاء ذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل التي تشمل تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بينهم اثنان تم أسرهم عام 2014.

وتعد هذه آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان