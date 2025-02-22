لحظة لقاء الأسرى الإسرائيليين بعائلاتهم بعد إطلاق المقاومة سراحهم من غزة (فيديو)

استقبلت عائلات إسرائيلية أبناءها من الأسرى الذين أطلقت سراحهم فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية لحظة التقاء الأسرى المفرج عنهم بعائلاتهم.

وبوقت سابق اليوم، سلمت كتائب القسام 6 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وبمدينة غزة.

جاء ذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل التي تشمل تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بينهم اثنان تم أسرهم عام 2014.

وتعد هذه آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.