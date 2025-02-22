لحظات لقاء أسرى إسرائيليين بعائلاتهم بعد إطلاق المقاومة سراحهم من غزة (فيديو)

استقبلت عائلات إسرائيلية أبناءها من الأسرى الذين أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية سراحهم من قطاع غزة، صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع مصور نشرته هيئة البث الإسرائيلية لحظات التقاء الأسرى المفرج عنهم بعائلاتهم.

وفي وقت سابق اليوم، سلَّمت كتائب القسام 6 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، ومدينة غزة.

جاء ذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل التي تشمل تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بينهم اثنان أُسرا عام 2014.

وتُعَد هذه آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إذ يتبقى تسليم جثث 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.