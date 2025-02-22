قتيل و5 مصابين في عملية طعن بفرنسا

قُتل شخص وأصيب اثنان من أفراد الشرطة بجروح خطرة في عملية طعن، السبت، بشرقي فرنسا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أن المشتبه في تنفيذه الهجوم (37 عامًا) مُدرج على قائمة “الإرهاب”.

وأوضح المسؤول أن المشتبه فيه مُدرج ضمن “ملف معالجة التقارير تجنبًا للتطرف ذي الطابع الإرهابي”، لافتًا إلى أن ثلاثة أفراد آخرين في الشرطة البلدية أصيبوا بجروح أقل خطورة.

وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها تتولى التحقيق في الهجوم.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجوم هو “عمل إرهابي إسلامي”، مؤكدا “تضامن الأمة بأسرها”.

وقال ماكرون إن وزير الداخلية برونو روتايو الذي سيتوجه الى مكان الهجوم “سيتحدث مساء (السبت) للإدلاء بتفاصيل حول الملف”، مؤكدا “عزم الحكومة وعزمي على مواصلة عملنا (المستمر) منذ ثمانية أعوام وبذل كل ما هو ممكن لاجتثاث الإرهاب على أراضينا”.

ووقع الهجوم قبيل الساعة الرابعة مساء بتوقيت فرنسا، على هامش تظاهرة دعم لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يشهد شطرها الشرقي هجوما لحركة “إم23”.

وأفاد مصدر نقابي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن المشتبه به مولود في الجزائر وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية. وهو حاليا تحت مراقبة قضائية ويخضع لإقامة جبرية.

وكتبت رئيسة بلدية مولهاوس ميشيل لوتز على موقع فيسبوك أن “مدينتنا في قبضة الإرهاب”، مؤكدة تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.