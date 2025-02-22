قتيل و5 مصابين في عملية طعن بفرنسا

قُتل شخص وأصيب اثنان من أفراد الشرطة بجروح خطرة في عملية طعن، السبت، بشرقي فرنسا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أن المشتبه في تنفيذه الهجوم (37 عامًا) مُدرج على قائمة “الإرهاب”.

وأوضح المسؤول أن المشتبه فيه مُدرج ضمن “ملف معالجة التقارير تجنبًا للتطرف ذي الطابع الإرهابي”، لافتًا إلى أن ثلاثة أفراد آخرين في الشرطة البلدية أصيبوا بجروح أقل خطورة.

وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها تتولى التحقيق في الهجوم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجوم “عمل إرهابي إسلامي”.

وأضاف “أؤكد عزم الحكومة وعزمي على مواصلة عملنا (المستمر) منذ ثمانية أعوام، وبذل كل ما هو ممكن لاجتثاث الإرهاب من أراضينا”.

ووقع الهجوم قبيل الساعة الرابعة مساءً بتوقيت فرنسا، على هامش مظاهرة دعم لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يشهد شطرها الشرقي هجومًا لحركة “إم 23”.

وأفاد مصدر نقابي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المشتبه فيه مولود في الجزائر، وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وأنه حاليًّا تحت مراقبة قضائية ويخضع لإقامة جبرية.