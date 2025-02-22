واشنطن تقترح على الأمم المتحدة مشروع قرار يتجاهل وحدة أراضي أوكرانيا

اقترحت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى “نهاية سريعة” للنزاع في أوكرانيا من دون أي إشارة إلى وحدة أراضي البلاد.

وفي الوقت الذي يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو مشروع القرار إلى “نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا”، في صياغة مقتضبة تنطوي على اختلاف كبير مقارنة مع نصوص سابقة للجمعية تدعم أوكرانيا صراحة.

وحضّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدول الأعضاء على تأييد مشروع القرار.

وقال في بيان اليوم السبت “تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار بسيط وتاريخي في الأمم المتحدة، وندعو كل الدول الأعضاء الى تأييده بهدف رسم مسار نحو السلام”.

ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الأمريكي بأنه “فكرة سديدة”، لافتا في الوقت نفسه إلى افتقار النص لما يشير إلى “جذور” النزاع.

وتجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين المقبل، في الذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعدت أوكرانيا والأوروبيون بهذه المناسبة مشروع قرار يشدّد على ضرورة “مضاعفة” الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد للحرب “في هذا العام”، ويشير إلى مبادرات دول أعضاء عدة طرحت “رؤيتها لاتفاق سلام شامل ومستدام”.

ويكرّر النص أيضا المطالب السابقة للجمعية العامة فيما يتّصل بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية من أوكرانيا ووقف الهجمات الروسية ضد أوكرانيا.

يذكر أن نصوصا سابقة بهذا الصدد حظيت بأكثر من 140 صوتا مؤيدا من بين الأعضاء البالغ عددهم 193.

صفعة للاتحاد الأوروبي

ويعدّ الانعقاد المقبل للجمعية العامة هو الأول منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ووجّه ترامب، أمس الجمعة، انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأوكراني، معتبرا أن حضور الأخير مفاوضات مع روسيا لا يمتلك فيها “أي أوراق”، ليس أمرا “ذات أهمية كبيرة”.

ومن المرجّح أن يثير النص الأمريكي المقترح الذي يقتصر على 65 كلمة، حفيظة الأوروبيين المتوجّسين من الحوار الأمريكي-الروسي بشأن أوكرانيا.

واعتبر ريتشارد غوان، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، في تصريح أن “نصا بسيطا كهذا لا يدين العدوان الروسي ولا يشير صراحة إلى وحدة أراضي أوكرانيا يبدو أشبه بخيانة لكييف وصفعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك ازدراء للمبادئ التي تشكل صلب القانون الدولي”.