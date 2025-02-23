أسيران إسرائيليان يحضران تسليم أسرى الدفعة السابعة ويوجهان رسالة إلى نتنياهو (فيديو)

حضر أسيران إسرائيليان مراسم تسليم المقاومة الفلسطينية ثلاثة من الأسرى في قطاع غزة، السبت، ضمن الدفعة السابعة للمرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لما سبق تسليم الأسرى الثلاثة ثم مراسم التسليم، التي شاهدها الأسيران من داخل سيارة تابعة لكتائب القسام كانت متوقفة في وسط الساحة التي شهدت التسليم.

وفي بداية المقطع، وقف الأسرى الذين جرى تسليمهم أمام جذع شجرة زيتون تم قطعها، وقال أحدهم إن عمر هذه الشجرة يبدو أكبر من عمر إسرائيل.

ووجَّه أسير آخر الشكر لمقاتلي كتائب القسام لحرصهم عليه وحمايتهم له، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسرى قُتلوا.

وأضاف أنه كان بالإمكان العودة إلى بيوتهم قبل مدة طويلة، وأنه لا يوجد سبب لعدم حدوث ذلك.

وبعد ذلك عرض مقطع الفيديو عملية تسليم الأسرى الثلاثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين كان يشاهد المراسم أسيران إسرائيليان لا يزالان لدى المقاومة الفلسطينية.

وقال الأسيران إنهما يريدان إطلاق سراحهما مثل الأسرى المفرج عنهم، وأضاف أحدهما مخاطبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “كفي، لقد قضيت علينا، لقد قتلتنا”.

وتابعا “نحن نشاهد أصدقاءنا يخرجون من الأسر بعد أكثر من 500 يوم. قوموا بإجراء مفاوضات كما يجب، واسعوا لعمل صفقة” لتبادل الأسرى.

وقالا مخاطبَين الحكومة ورئيسها إن الضغط العسكري سيقتل جميع الأسرى، مضيفَين “كفى، كفى. بدأتم في صفقة. استمروا في ذلك”.

ودعا الأسيران الإسرائيليين إلى مواصلة التظاهر من أجل عودة الأسرى إلى عائلاتهم.