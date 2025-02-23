قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة إيمان نافع إن الاحتلال الإسرائيلي منعها من السفر إلى مصر للقاء زوجها الأسير نائل البرغوثي، الذي كان من المقرر الإفراج عنه في الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مساء السبت.

وأضافت إيمان في حديثها للجزيرة مباشر “كنت أتمنى أن أستقبل نائل في حديقة منزلنا هنا في قرية كوبر برام الله، وبين الأشجار التي زرعها بيديه. أنا حزينة لأنه لن يكون هناك أي شخص من الأقارب في استقباله، وهي لحظة صعبة”.

وعن قرار منعها من السفر، أوضحت إيمان “ذهبت مثل باقي عائلات الأسرى للقاء نائل، لكن سلطات الاحتلال أخذت جواز سفري، وأبلغوني أنني ممنوعة من السفر، كما أبلغوني بموعد مقابلة مع المخابرات الإسرائيلية في مستوطنة بيت إيل، ولم يكن هناك سبب محدد لما قاموا به، بل فعلوا ذلك مع جميع أهالي الأسرى الذين كانوا معنا على الجسر في الأردن استعدادًا للذهاب إلى مصر”.

وتابعت “أتمنى أن يخرج نائل بصحة جيدة لأنني أعرف أنه تعرَّض للتعذيب بشكل قاسٍ، وكنت أتوقع استشهاده في أي لحظة”.

ويُعَد نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم، إذ قضى 45 عامًا في سجون الاحتلال. واعتُقل لأول مرة في عام 1978، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عامًا. وعلى مدار 34 عامًا قضاها بشكل متواصل في الأسر، رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، رغم عقد العديد من صفقات التبادل والإفراجات التي تمَّت في إطار المفاوضات.

وأكدت زوجة البرغوثي تعرُّضه لحملات تنكيل ممنهجة في السجون الإسرائيلية، لا سيما منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأشارت إلى أنه رفض الإفراج المشروط عنه مقابل الإبعاد في المراحل الأولى من الصفقة، ورأى أن الخروج من الأراضي الفلسطينية يُعَد بمثابة الموت الذي لا يستطيع تحمُّله.

وأردفت “لكنه تنازل عن رغبته تلك من أجل عائلته والأسرى الآخرين الذين يُتوقع أن يتخذوا الموقف نفسه تأثرًا به. وأتمنى في المفاوضات القادمة أن يتم إرجاع نائل وكل المبعدين إلى بيوتهم في فلسطين. وأنا على يقين أننا سنجتمع مرة أخرى في بيتنا هنا”.

يُذكر أن نائل البرغوثي تزوج إيمان نافع بعد أن كان اسمه من بين المئات من الأسرى الذين أُفرج عنهم عام 2011 ضمن صفقة تبادل “وفاء الأحرار”، لكن سلطات الاحتلال أعادت اعتقاله مجددًا في 18 من يونيو/حزيران 2014، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 30 شهرًا. وبعد قضائه مدة محكوميته، أعادت سلطات الاحتلال حكمه السابق بذريعة وجود ملف سري.

وفقد عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي العديد من أفراد عائلته بسبب استشهادهم، بينما تعرَّض البعض الآخر منهم للاعتقال في سجون الاحتلال، ومن بينهم زوجته إيمان نافع وشقيقته حنان البرغوثي.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن 10 أسماء من الأسرى القدامى الذين سيُفرَج عنهم ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير نائل البرغوثي، وهم من محرري صفقة “وفاء الأحرار”، وكانوا معتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، ثم تحرروا في الصفقة، وأعاد الاحتلال اعتقالهم لاحقًا.